Herbranda in Buitenpost gaat 30 statushouders herbergen

do 27 juli 2023 21.58 uur

BUITENPOST - Het voormalige dienstencentrum Herbranda in Buitenpost wordt de komende 10 jaar gebruikt als opvang voor 30 statushouders. De gemeente gaat het gebouw huren.

Achtkarspelen voelt zich genoodzaakt om deze rigoreuze stap te zetten omdat de gemeente flink achterloopt om statushouders te huisvesten.

De Rijksoverheid bepaalt elk jaar hoeveel asielzoekers met een verblijfsvergunning een plek moeten krijgen per gemeente.

Achterstand

Achtkarspelen had voor de eerste helft van 2023 een taakstelling van 46, inclusief de achterstand van 12 vanuit 2022. Er waren tot op heden slechts 17 mensen gehuisvest.

Verbouwing

Alle omwonenden van Herbranda zijn donderdag per brief geïnformeerd over de nieuwe situatie in de buurt. Het gebouw wordt de komende maanden geschikt gemaakt voor bewoning voor zo'n 30 statushouders. De komende weken worden verwarming en elektra verbeterd en wooneenheden, keukens en sanitair aangebracht. De verwachting is dat de verbouwing eind van het jaar klaar is.

Vastgoedeigenaar

Het complete wooncomplex Herbranda werd rond de jaarwisseling gekocht door een vastgoedbedrijf uit Twente. Alle sociale huurders konden in de hofjes blijven wonen, zo kregen ze te horen. Het leegstaande dienstencentrum gaat de gemeente Achtkarspelen nu inzetten om 30 statushouders een woonplek aan te bieden. Ze kunnen er maximaal twee jaar wonen.

Informatiebijeenkomst

Voor alle buurtbewoners is er op 3 augustus om 19.30 uur een informatie-bijeenkomst op het gemeentehuis in Buitenpost. Tijdens deze bijeenkomst zal de gemeente uitleggen hoe men tot dit besluit is gekomen.