Opening heringerichte Westersingel Dokkum

do 27 juli 2023 18.20 uur

DOKKUM - Vrijdagmiddag is de heringerichte Westersingel in Dokkum officïeel geopend. Nadat in februari van dit jaar met de werkzaamheden werd gestart, kon donderdag de opening plaatsvinden.

De openingshandeling werd verricht door wethouder Aant Jelle Soepboer door het luiden van een bel, die Soepboer van scheepsbouwer Gosse Lolkers had gekregen.

De bestaande damwanden zijn verwijderd en zijn vervangen door stalen damwanden en is de gracht verbreed naar de oorspronkelijke breedte van de jaren 70. Ook zijn historische kenmerken in de straatverlichting weer terug gekomen. In de herfst worden er nog bomen geplant.

Na de openingshandeling was er voor de buurt een barbeque georganiseerd. Klik hier om te kijken hoe het ervoor uitzag.

FOTONIEUWS