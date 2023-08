Molen De Hoop in Dokkum heeft weer wieken

do 27 juli 2023 13.58 uur

DOKKUM - De molen De Hoop in Dokkum, die bijna een jaar als een kale 'peperbus' op het bolwerk stond, is weer een echte molen. Donderdag konden nog voor de bouwvak de molenroeden weer door de askop gestoken worden.

De Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân is blij dat de molen deze zomer weer kan draaien.

Binnen- en buitenroede

Op 30 september vorig jaar tilde een grote kraanauto van KTF uit Harlingen de schoren en staartbalk van de molen, waarna de buiten- en binnenroede gestreken werden. De kap werd naast de molen gezet en nadat deze van een nieuw rietdek was voorzien nog voor de jaarwisseling weer op de molen getakeld.

Het wachten was echter op een nieuwe buitenroede, omdat de conditie van de roede uit 2005 twijfelachtig was. Een molenaar spreekt altijd over twee roeden (met twee enden) en niet over vier wieken. De nieuwe stalen buitenroede werd gemaakt bij de firma Beijk in Afferden (Limburg).

De binnenroede is een 134 jaar oude \'Potroede’ uit 1889, die het stichtingsbestuur graag wilde behouden en gerestaureerd werd door de firma Vaags in Aalten. Beide roeden zijn 22 meter lang.

De komende week zullen de heklatten, fokken en windborden, stroomlijnneuzen en Ten Have-kleppen weer op de molen worden bevestigd, waarna de vrijwillige molenaars weer kunnen \'malen’. Het werk wordt uitgevoerd door \'De Molenmakers’ van bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummarum.

Monumentenbehoud

Korenmolen De Hoop is net als zes andere windmolens en 28 kerktorens eigendom van de Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân. De restauratie van de korenmolen kost in totaal ruim 150.000 euro, mogelijk door bijdragen van Provincie Fryslân, Gemeente Noardeast-Fryslân en het Molenfonds (van De Hollandsche Molen) en diverse fondsen en instanties die door het stichtingsbestuur werden aangeschreven.