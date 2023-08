Ameland wil stabiele veerdienst en vreest minder afvaarten

do 27 juli 2023 13.28 uur

NES (AMELAND) - Boekingen bij accommodatieverhuurders blijven achter, werknemers in onder andere de zorg en het onderwijs komen niet op tijd op hun werk, eilander leerlingen bereiken lastig hun school op het vasteland en Amelanders kunnen hun auto niet meenemen naar de vaste wal of terug.

Allemaal gevolgen van de huidige aangepaste veerdienstregeling van Wagenborg. Praktisch iedereen op het eiland ondervindt dagelijks hinder van de aangepaste veerdienstregeling met slechts negen afvaarten van de veerboot en zeven afvaarten van de snelboot per dag.

"Het aantal afvaarten zal nog verder afnemen naar zes als Wagenborg Passagiersdiensten de plannen om per 1 augustus 2023 opnieuw een dienstroosterwijziging in te voeren, doorzet." aldus de gemeente Ameland. Het college van burgemeester en wethouders van Ameland is bijzonder teleurgesteld over deze aangepaste dienstregeling.

In het hoogseizoen zouden oorspronkelijk per dag dertien afvaarten zijn. Dat is de afgelopen weken teruggebracht naar negen en binnenkort dus naar zes, met mogelijk enkele extra afvaarten afhankelijk van de waterstand.

Volgens het college sluit dit op geen enkele manier aan bij de vervoerbehoefte, midden in het hoogseizoen. Ook maakt het college zich zorgen over de timing. De nieuwe dienstregeling wordt voor de tweede keer binnen enkele weken fors aangepast en dat is slechts enkele dagen van tevoren, midden in het hoogseizoen, aangekondigd. Dit leidt opnieuw tot veel onduidelijkheid bij reizigers en tot problemen in het aansluitend vervoer.

Het is de vraag of busvervoerder Arriva midden in de vakantieperiode de bussen op zo korte termijn kan laten aansluiten op de boot, met alle gevolgen voor reizigers van dien. Bovendien loopt er een nautisch onderzoek naar de passeermogelijkheden. Dat gaat waarschijnlijk op korte termijn opnieuw tot een aanpassing van de dienstregeling leiden. Dat geeft dus weer onduidelijkheid en weer economische en sociale gevolgen. Het college vraagt om een afgewogen aanpak, zonder paniekvoetbal.

Dat de vaargeul alleen met intensief baggeren op orde kan worden gehouden is bekend. Burgemeester Leo Pieter Stoel: "Rijkswaterstaat heeft meerdere malen aangegeven dat de vaargeul niet slechter is dan bijvoorbeeld een jaar geleden. Desondanks geeft Wagenborg de staat van de vaargeul als reden voor fors minder afvaarten, met grote gevolgen. De gemeente vraagt om duidelijkheid en een betrouwbare bereikbaarheid van het eiland, voor onze bewoners en onze gasten".