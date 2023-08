Na ruim twee jaar op zijn plek in Burgum: De Blauwe Hond

wo 26 juli 2023 21.10 uur

BURGUM - Deze week staat helemaal in het teken van de opening van het Sminiaplein in Burgum. De drie gebouwen met appartementen zijn klaar en het horecaplein wordt dit weekeinde feestelijk geopend waarbij het kunstwerk De Blauwe Hond het middelpunt is.

Het kunstwerk is gemaakt door de Deventerse kunstenaars Paul Keizer en Albert Dedden en kostte 75.000 euro. Vooral dit bedrag zorgde voor opschudding onder de Burgumers.

Het geld werd beschikbaar gesteld via subsidie van het project Kansen in Kernen dat ervoor moest zorgen dat de dorpen rondom de Centrale As een upgrade kregen.

Opening

De officiële opening van het plein en onthulling van De Blauwe Hond is vrijdag om 16.00 uur. De bewoners van de appartementen Edelman, Koopman en Werkman nemen inmiddels langzaamaan hun intrek. Op de begane grond vestigen zich aan de zuidzijde onder andere de Regiobank en notaris Dantuma.

Horecaplein

Horeca-ondernemers uit Leeuwarden zijn inmiddels gestart met een viertal horecabedrijven in de twee gebouwen aan de noordkant van het plein. Het restaurant Yosi biedt gerechten (sushi & grill) uit de Aziatische keuken en beschikt over een sportbar en Arcade.

Grandcafé Babbelaar wordt verder de plek voor lunch, diner en een borrel. Daarnaast opent deze week ook nog de fastfood-keten Double FF en Palau (icecream en pancake).

Meer info op: www.horecapleinburgum.nl

FOTONIEUWS