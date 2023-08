Giulio Ciccone wint 41e profronde van Surhuisterveen

di 25 juli 2023 21.12 uur

SURHUISTERVEEN - Bergkoning Giulio Ciccone sprintte dinsdagavond naar de eerste plek van de profronde in Surhuisterveen. In de Tour de France was hij de sterkste in de bergen maar de Italiaan blijkt ook een goede sprint in de benen te hebben.

Wout Poels moest het doen met de tweede plek gevolgd door Carlos Rodriguez.

