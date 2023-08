Erepenning voor een 'ware sportambassadeur' Andries Nieuwenhuis (75)

di 25 juli 2023 18.22 uur

SURHUISTERVEEN - Kort voor het startschot van de 41-ste Profronde van Surhuisterveen reikte burgemeester Oebele Brouwer dinsdagavond de erepenning van de gemeente Achtkarspelen uit aan de 75-jarige Andries Nieuwenhuis. Hij geniet grote bekendheid als 'speaker' bij wielerwedstrijden en schaatsmarathons.

Met de erepenning geeft de gemeenteraad van Achtkarspelen uitdrukking aan zijn waardering en erkentelijkheid aan een inwoner met bijzondere verdiensten. Die wordt hiermee tevens `ereburger' van de gemeente.

"Andries Nieuwenhuis heeft ontzettend veel betekend voor sport in de breedste zin. Hij was en is een ware sportambassadeur en een visitekaartje van zijn woonplaats Surhuisterveen en van de gemeente Achtkarspelen", aldus de burgemeester.

Nieuwenhuis, oud-onderwijzer in Drogeham en Doezum, was zelf tot 1980 actief als wielrenner en fungeerde bijna veertig jaar lang, als `microfonist' bij sportwedstrijden. Zijn bekende stem klonk bij talloze sportwedstrijden. Eerst vooral in eigen omgeving, later ook nationaal en internationaal. Niet alleen bij wielerkoersen, ook bij fierljeppen en schaatsen. Duizenden wielerwedstrijden en honderden schaatsmarathons heeft hij van commentaar voorzien.

Zo was de Feanster gedurende een kwart eeuw microfonist tijdens de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk en deed hij enkele malen dienst als gastcommentator bij radio en televisie. Bovendien was hij bij veel evenementen, waaronder de Profronde van Surhuisterveen, betrokken als organisator.

De erepenning van de gemeente Achtkarspelen is een bronzen munt, met aan de ene zijde het gemeentewapen. Aan de andere kant wordt de naam van de begunstigde ingeslagen. Tevens wordt aan hem een speldje en oorkonde uitgereikt.

