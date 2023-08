Verdachten vrijgesproken van mishandelen van elkaar op camping Sumar

di 25 juli 2023 15.00 uur

LEEUWARDEN - Ruzie en vechterij op een camping, dat wil je niet. Toch moesten al wat oudere twee bewoners van een camping in Sumar zich dinsdag voor de rechter verantwoorden omdat ze elkaar - op de camping - te lijf zouden zijn gegaan.

Hommeles

De twee verdachten, een 76-jarige inwoner van Zaandam en een 67-jarige inwoner van het Drentse Veenoord, schoven elkaar de schuld in de schoenen. Ze konden het aanvankelijk goed met elkaar vinden, maar de laatste jaren was het continu hommeles tussen de mannen.

De Zaandammer beschuldigde zijn collega-campinggast ervan dat die hem voortdurend uitdaagt, treitert en stalkt.

Autoportier in rug gedrukt

De andere verdachte gaf aan dat "roddel en achterklap" de oorzaak waren van het conflict, dat al sinds 2008 zou spelen. Op 19 augustus vorig jaar kwam het tot een aanvaring: toen de jongste van de twee achter de geopende autodeur stond, zou de ander hem het portier in de rug hebben gedrukt. Met als gevolg dat de Drent met het hoofd tegen de autostijl was geklapt. Hij zou de ander vervolgens alleen maar hebben weggeduwd.

'Total loss’ geslagen

De tegenpartij had een compleet andere versie van wat er zou zijn gebeurd. De Zaandammer verklaarde, zo nu en dan geëmotioneerd, dat de andere verdachte hem 'total loss’ had geslagen nadat hij diens autoportier een klein zetje had gegeven, zodat hij kon passeren.

"Het was helemaal niet hard", benadrukte de verdachte. Zijn lezing was dat de andere man hem van achteren had neergeslagen, waardoor hij het bewustzijn had verloren. Vervolgens zou de Drent op hem hebben ingeschopt.

Zware hersenschudding en PTSS

Aan de hand van het letsel van de Zaandammer moest er volgens diens raadsman wel het nodige zijn gebeurd. Zijn cliënt had volgens advocaat Tim Vis een zware hersenschudding en er is PTSS bij hem vastgesteld. De zaken werden afzonderlijk van elkaar behandeld en twee verschillende rechters kwamen tot dezelfde beslissing: beide verdachten werden vrijgesproken.

"Kan er geen chocola van maken"

In de zaak van de Zaandammer concludeerde de rechter dat niet bewezen kon worden dat de man de opzet heeft gehad om de andere verdachte te mishandelen door de autoportier een zetje te geven. De andere rechter had wel het vermoeden dat er geweld was gebruikt, maar hoe en op wat voor manier kon niet worden vastgesteld. Er waren geen getuigen die daarover duidelijkheid konden verschaffen. "Ik kan er geen chocola van maken", zei de rechter.

Genieten van rust en vakantie

Beide partijen hadden in elkaars zaken schadevergoedingen ingediend. Doordat beide mannen werden vrijgesproken konden de schadeclaims ook niet worden toegewezen.

In de zaak tegen de Zaandammer sprak de rechter de hoop uit dat de mannen elkaar in het vervolg konden negeren als ze op de camping zijn. De officier van justitie had er ook al iets over gezegd: "Mensen komen op een camping om van hun rust en hun vakantie te genieten. Het is niet de bedoeling dat twee mannen elkaar zo te lijf gaan".