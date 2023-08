Gemeenten organiseren trainingen omtrent krachtig ouder worden

ma 24 juli 2023 19.24 uur

DOKKUM - Krachtig ouder worden en zelfredzaamheid vergroten, dát is het doel van Powerful Ageing. Powerful Ageing is een trainingsprogramma om het fysiek functioneren van ouderen te bevorderen.

Bij ouderen die een hulpaanvraag voor huishoudelijke hulp, een traplift of een scootmobiel doen, wordt gekeken of ze in aanmerking komen voor het trainingsprogramma.

Momenteel draaien gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel een pilot met het trainingsprogramma. De gemeenten willen gezond en vitaal ouder worden faciliteren, en richten zich met dit trainingsprogramma op het versterken van de explosieve spierkracht van ouderen.

Op deze manier kunnen ouderen langer thuis blijven wonen en op een gezonde en actieve manier blijven meedoen in de maatschappij. Voor het programma kunnen de ouderen terecht bij een gecertificeerde fysiotherapeut binnen de gemeenten.

Zelfredzaamheid vergroten

Het trainingsprogramma duurt in totaal 14 weken. Binnen dit tijdsbestek volgen de ouderen tweemaal per week een training. Het is de bedoeling dat ze hierdoor na verloop van tijd bepaalde explosieve handelingen beter uit kunnen voeren, zoals het optillen van een boodschappentas, het opstaan uit een stoel of het blijven uitvoeren van huishoudelijke taken.

Fysiotherapeut Margriet van Meekeren van BoddeBouman Fysiotherapie vertelt: "We zien binnen zes tot acht weken verbetering in de spierkracht. In het begin horen we vaak \'ik ben al zo oud, ik kan het allemaal niet meer’, maar als de weken vorderen verandert dit vaak in \'oh, ik kan het toch wel’, of \'het gaat een stuk gemakkelijker’. Vaak onderschatten de deelnemers zichzelf in eerste instantie". Wanneer de 14 weken verstreken zijn, wordt er een borgingsprogramma aangeboden aan de ouderen om door te kunnen blijven trainen.

Traplift

Voor deelneemster mevrouw Kerkstra (86) uit Dokkum hebben de trainingen merkbaar effect. Ze klopte in eerste instantie met een hulpmiddelenvraag aan bij de gemeente, maar is zeer te spreken over Powerful Ageing. "Mijn kinderen hadden voor mij een aanvraag gedaan voor een traplift. Daarna is er iemand langsgekomen van de gemeente, en die heeft de Powerful Ageing-trainingsessies aanbevolen zodat ik het traplopen kon verbeteren. Ik ben een stuk flexibeler geworden en het traplopen gaat een stuk makkelijker. Die traplift die komt er niet, alleen als ik helemaal niet meer kan lopen", besluit Kerkstra.