Plan voor stadscamping in het Harddraverspark in Dokkum

ma 24 juli 2023 18.52 uur

DOKKUM - In het Harddraverspark in Dokkum moet binnen afzienbare tijd een stadscamping worden ontwikkeld. Dat is het idee van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Het idee wordt van 25 juli tot 19 september 2023 onderzocht door middel van een marktverkenning. Bureau Leisurebrains is gevraagd om samen met de gemeente de interesse vanuit de markt te onderzoeken.

De gemeente heeft de wens om het Harddraverspark te herontwikkelen van sportpark naar hoofdzakelijk een breed recreatief stadspark met diverse functies. Er wordt een koers uitgezet naar een verplaatsing en doorontwikkeling van de bestaande camping naar de noordoostkant van het park. Er bestaat de mogelijkheid om hier bijzondere verhuureenheden te plaatsen en te exploiteren.

De toeristische camping van ca. twee hectare wordt uitgegeven in erfpacht en biedt de mogelijkheid om de volgende eenheden te realiseren en exploiteren: 40 camperplekken, 20 campingplekken, 10 Tiny Houses of lodges en een sanitairgebouw. De genoemde aantallen staan nog niet vast en zijn onderdeel van de marktverkenning.

Het Harddraverspark is gelegen naast het stadscentrum van de oude vestingstad en vlakbij een nieuw aan te leggen stadsstrand. Ook biedt het Harddraverspark wandelroutes, speeltoestellen, een skatebaan en sportvoorzieningen. De camping is gelegen aan het water en is zowel over het water als over de weg bereikbaar.

Geïnteresseerden kunnen het informatiememorandum raadplegen op de website van de gemeente van Noardeast-Fryslân