Geen Pogacar maar wel bergkoning Ciccone op profronde

ma 24 juli 2023 11.41 uur

SURHUISTERVEEN - De organisatie van de Profronde van Surhuisterveen heeft op de laatste dag van de Tour de France nog een behoorlijke slag geslagen. Een aantal internationale toprenners zijn aankomende dinsdag te bewonderen op de Kolk in Surhuisterveen.

De meest in het oog springende renner is, de winnaar

van de bergtrui, de Italiaan Giulio Ciccone.

Daarnaast heeft etappewinnaar Carlos Rodriguez van Ineos Grenadiers zijn komst bevestigd. De jonge Spanjaard uit Almuñécar werd winnaar van de veertiende etappe. Vorig jaar was de beloftevolle renner al Spaans kampioen.

Biniam Girmay zal ook de deelnemerslijst sieren. De rappe spurter van Intermarche-Circus-Wanty won dit jaar onder andere de eerste etappe in de Ronde van Valencia waar hij de Nederlander Olav Kooij wist te verslaan. Daarnaast pakte de Eritreeër de winst in de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland en in deze editie van de Tour de France werd hij derde in de etappe naar Bordeaux. In Surhuisterveen zou hij graag Fabio Jakobsen willen verslaan in de strijd om de Gouden Fiets. Want ook de Hulk van Heukelum, hij schreef de Profronde in 2021 op zijn naam, komt naar Surhuisterveen.

Om het deelnemersveld nog meer glans te geven is de organisatie er in geslaagd om de winnaar van de bollentrui vast te leggen. Giulio Ciccone komt in zijn bollentrui naar Surhuisterveen. ‘Door het wegvallen van Tadej Pogacar moesten we direct doorschakelen en dat hebben we gedaan’, zegt Erik Jager namens de organisatie. ‘Met Ciccone hebben we een geweldige renner aan het vertrek en gaat de wens om een trui te laten starten in vervulling. De aanvaller pur sang heeft met zijn kwaliteiten en wilskracht laten zien dat aanvallen loont. De Italiaan wist op geweldige wijze zijn winst in het bergklassement veilig te stellen’, voegt Jager toe.

Naast Ciccone heeft Surhuisterveen een groot aantal renners uit de Tour de France aan de start. Waaronder etappewinnaar Wout Poels. Tadej Pogacar had een akkoord bereikt met de Friese organisatie. Ondanks de winst in de voorlaatste etappe, is Pogacar door drie zware weken koersen te moe om te starten. Hij heeft dit zondagochtend de organisatie laten weten.

Via zijn eigen social mediakanaal betuigt de Sloveen spijt dat hij zijn afspraak met Surhuisterveen niet kan nakomen. De organisatie had ook de pijlen gericht op Jonas Vingegaard, maar de Tourwinnaar is door een huldiging van de ploeg niet beschikbaar. De Profronde van Surhuisterveen wordt op dinsdag 25 juli verreden. Het startschot klinkt om 19.00 uur.