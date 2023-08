Vermiste vrouw (25) na lange zoekactie weer terecht

zo 23 juli 2023 20.51 uur

DRACHTEN - In Drachten is zondag een grote zoekactie op touw gezet naar een 25-jarige vrouw. SAR Nederland ging onder andere zoeken op quads en in auto's in de omgeving van de Wiken.

De vrouw raakte sinds 10.00 uur vermist en ze droeg op dat moment een roze hoodie, een spijkerbroek en Limited Nike Edition sportschoenen met de kleuren roze en groen. De schoenen werden later gevonden maar van de vrouw zelf ontbrak elk spoor.

Om 20.42 uur deed de politie ook een Burgernet-actie. Mensen in de omgeving van Drachten ontvingen een melding over de vermissing van Kelly.

Maandagochtend kwam het bericht dat de vrouw in goede gezondheid was gevonden.

