Burgemeester verrast Jelte Wiersma met lintje op Hynstedagen

zo 23 juli 2023 11.18 uur

SUMAR - De voorzitter van de Hynstedagen in Sumar, Jelte Wiersma uit Damwâld, kreeg zaterdag uit handen van burgemeester Klaas Agricola van Dantumadiel een Koninklijke Onderscheiding. De heer Wiersma werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Wiersma is al jarenlang actief op het gebied van de paardensport. Van 1999 tot 2010 bestuurslid en van 2010 tot 2017 voorzitter van de organisatie van het evenement, de Fryske Hynstefokferiening Ta it Bihâld. Aansluitend vanuit die functie is de heer Wiersma sinds 2019 tot heden ten dage voorzitter van de Hynstedagen Tytsjerksteradiel.

Sinds 2012 is de heer Wiersma actief als vrijwilliger bij Stichting Alliade. Jelte Wiersma is actief als buschauffeur en brengt cliënten van de zorglocatie naar allerhande (sport)activiteiten. Ook was de heer Wiersma actief voor de Gereformeerde Kerk in Damwâld. Hij vervulde diverse ambten zoals die van ouderling en diaken.

Daarnaast is de heer Wiersma al meer dan 25 actief als drager bij "Uitvaartvereniging Damwoude e.o." Ook heeft de heer Wiersma samen met Griet Wiersma het lied frysk hynder geschreven.

