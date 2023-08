Night of the Praams met Edsilia Rombley, Boaz Roelevink en Anneke van Giersbergen

za 22 juli 2023 10.33 uur

DOKKUM - Het programma voor de Night of the Praams op de Admiraliteitsdagen 2023 is rond. Edsilia Rombley, Boaz Roelevink en Anneke van Giersbergen zijn de gastzanger en -zangeressen op een avond vol muziek onder begeleiding van Sjoek Nutma.

De Admiraliteitsdagen beginnen op donderdag 7 september en duren tot en met zondag 10 september. Naast de artiesten op de Night of the Praams treden onder andere Davina Michelle en Claude op.

Behalve een muziekprogramma is er ook een foodfestival, straattheater, spectaculaire activiteiten voor het hele gezin en zijn er veel historische schepen in de museumhaven te bewonderen. Het familiefestival is gratis toegankelijk.

Omdat er relatief weinig plek is op de Zijl wordt dit gebied vaak in de loop van de avond afgesloten voor meer publiek. Mensen die hierbij willen zijn, zouden vroeg moeten komen. Op de Markt en Koornmarkt is dan nog wel plek voor publiek.