Kop-staartbotsing op N355 bij Kootstertille

vr 21 juli 2023 15.31 uur

KOOTSTERTILLE - Op de Rykswei (N355) bij Kootstertille kwamen vrijdag rond 14.55 uur twee voertuigen met elkaar in botsing. De voorste automobilist moest ergens voor remmen en de bestuurster in de auto daarachter zag dit te laat. Een aanrijding was het gevolg.

Alle betrokkenen kwamen met de schrik vrij. De Peugeot is door een berger weggesleept. De bestuurster raakte niet gewond. Een ambulance was nog wel even ter plaatse gekomen voor haar.

FOTONIEUWS