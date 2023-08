Fietser gewond bij aanrijding in Dokkum

vr 21 juli 2023 13.26 uur

DOKKUM - Een fietser raakte vrijdag rond het middaguur gewond bij een aanrijding op de Strobosserweg in Dokkum. Het slachtoffer wilde vanaf de kant van de supermarkt oversteken en de bestuurder van de auto zag hem over het hoofd.

Zowel de politie als een ambulance kwamen even na 13.00 uur ter plaatse voor de eerste hulpverlening. Het slachtoffer is later per ambulance overgebracht naar het MCL in Leeuwarden.

De fietser had waarschijnlijk boodschappen gedaan bij de supermarkt. Een pak melk overleefde de botsing niet en de melk besmeurde de voorkant van de auto.