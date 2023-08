Onderzoek naar draagvlak voor komst AZC in Dokkum

vr 21 juli 2023 12.00 uur

DOKKUM - De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân is donderdagavond niet meteen akkoord gegaan met de komst van een AZC in Dokkum. Hoewel een meerderheid voor is, moet er nog wel een onderzoek komen naar draagvlak onder de bevolking.

Raadslid Hanneke Jouta (FNP) liet weten dat haar partij voor opvang is maar ook worstelt met het huidige opvangbeleid in Nederland dat in haar ogen niet goed is. De FNP wil wel graag een gemeentebreed onderzoek naar draagvlak onder 'us ynwenners'. Dat voorstel / amendement werd later ingediend samen met S!N en Gemeentebelangen.

Sjoerd Keizer (S!N) denkt dat de gemeente de regie in eigen hand houdt met het huidige voorstel. Als er de spreidingswet ten uitvoer komt, dan zou de gemeente gedwongen kunnen worden. Het raadslid weet dat het gaat om een beladen onderwerp. Keizer werkte als vrijwilliger bij diverse opvangen en de verhalen van de vluchtelingen grepen hem erg aan. Keizer ziet ook dat de kwestie erg 'gevoelig' ligt in zijn gemeente.

"Elk minsk is kostber" voor raadslid Lysbeth Vellinga-Zeilstra van de ChristenUnie. Ze liet weten dat haar partij voor een AZC is. Daarbij is goede communicatie met de inwoners een pré. Ze begrijpt verder niet waarom de drie partijen nu een draagvlak-onderzoek willen terwijl ze vrijwel allemaal vóór een AZC zijn (met uitzondering van VVD en BVNL). Vellinga vindt het amendement overbodig omdat het college in het originele raadsvoorstel al aangeeft dat er goed gecommuniceerd wordt met de onwonenden.

'Gelukszoekers'

Digna Ferwerda-Havenga van de VVD was daarentegen fel tegen. Ze is pertinent tegen de komst van een AZC voor 'gelukszoekers', zoals ze de vluchtelingen benoemde. Dat zijn volgens haar mensen die zeggen dat ze het slecht hebben en uiteindelijk 'helemaal niet zo slecht hebben'.

In herfst meer duidelijkheid

Burgemeester Johannes Kramer liet als reactie weten dat er in de herfst duidelijkheid komt over een mogelijke locatie voor het AZC voor 250 vluchtelingen in Dokkum. Er zal dan ook een onderzoek plaatsvinden naar de draagvlak onder de burgerij in de omgeving van de beoogde locatie. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau.

