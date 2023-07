Man (29) aangehouden na brand in flatwoning

do 20 juli 2023 22.05 uur

DRACHTEN - In een flatwoning aan de Nachtegaalstraat in Drachten is donderdagavond brand ontstaan. Er was een klein brandje in de gang van de woning. De politie kwam ter plaatse en met een blusser is de brand geblust.

Aanhouding

Nadat de brand was geblust heeft de politie een 29-jarige man uit Drachten aangehouden. Hij is aangehouden op verdenking van brandstichting. Vermoedelijk gaat het om de bewoner. Volgens een getuige had de man zelf brand gesticht in zijn woning.

Nacontrole

De brandweer is ter plaatse gekomen om nacontrole te doen. Daarna hebben zij de woning geventileerd. Het incident trok veel bekijks.

Fles met vloeistof

Door een omstander werd nog een fles met een vloeistof overhandigt aan de politie. Mogelijk gaat het om terpentine. Deze fles is meegenomen als bewijsmateriaal.

