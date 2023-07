Man gewond na val van ladder

do 20 juli 2023 15.32 uur

WESTERGEAST - Een man is donderdagmiddag gewond geraakt nadat hij van een ladder was gevallen bij een woning aan de Brede Ikker in Westergeast. De man was bezig met klussen aan het dak.

Door een nog onbekende oorzaak ging het mis en viel de man van de ladder. Twee ambulances, politie en een traumahelikopter kwamen ter plaatse voor hulpverlening. Bij aankomst van de hulpdiensten was de man aanspreekbaar.

De man is behandeld door het ambulancepersoneel en een trauma-arts. Nadat de man was gestabiliseerd is hij per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Aan het begin van de avond mocht de man het ziekenhuis weer verlaten om naar huis te gaan.

