Gedeputeerden benoemd, Statenleden beëdigd

do 20 juli 2023 14.31 uur

LEEUWARDEN - Fryslân heeft een nieuw college van Gedeputeerde Staten. De vijf gedeputeerden zijn woensdag door Provinciale Staten benoemd. Ook zijn drie nieuwe leden van Provinciale Staten beëdigd.

Het was een dag van wisseling van de wacht. Van de vijf gedeputeerden die Fryslân de afgelopen jaren telde, gaat alleen Friso Douwstra (CDA) door. Eke Folkerts (BBB), Sijbe Knol (FNP), Matthijs de Vries (ChristenUnie) en Femke Wiersma (BBB) zijn nieuw in het college.

Avine Fokkens (VVD), Klaas Fokkinga (FNP), Douwe Hoogland (PvdA) en Sietske Poepjes (CDA) zwaaiden officieel af als gedeputeerden. Commissaris van de Koning Arno Brok sprak vol lof over hen.

Provinciale Staten tellen sinds woensdag drie nieuwe leden: Gerda Bos-Jonkman (VVD), Tjitte Hemstra (FNP) en Jantsje van der Veen-Zeilstra (ChristenUnie). Ze zijn beëdigd door commissaris van de Koning Arno Brok.

Bos is de opvolger van Avine Fokkens, die sinds de verkiezingen van 15 maart van dit jaar ook Statenlid was. Hemstra volgt Sijbe Knol op en Van der Veen Matthijs de Vries. Ook Friso Douwstra laat een lege zetel achter in Provinciale Staten. Hij zal worden opgevolgd door Attje Meekma. De eerstvolgende vergaderingen van Provinciale Staten zijn in september. Gedeputeerde Staten houden donderdag hun eerste vergadering.

