Echtpaar Spithost-Bogh uit Burgum 60 jaar getrouwd

wo 19 juli 2023 11.58 uur

BURGUM - Ter ere van het 60-jarige jubileum van Luitje Cornelius Spithost en Ulla Bogh bracht loco-burgemeester Tytsy Willemsma woensdag het echtpaar een bezoek om hen te feliciteren met deze mijlpaal.

In 1961 werkte mevrouw Bogh uit Denemarken tijdelijk op een camping in Frederikshaven. Tijdens haar werk ontmoette ze de heer Spithost, die daar op vakantie was. Na zijn terugkeer naar Nederland nam hij contact met haar op, nadat hij haar adres had verkregen via de campingbeheerder.

Met Pasen in 1962 reisde hij naar Denemarken om haar te bezoeken. Na een jaar van brieven schrijven, besloten ze op 16 juli 1963 te trouwen in Frederikshaven.

Het echtpaar kreeg drie kinderen, helaas overleed één van hun kinderen op vierjarige leeftijd aan kanker. Dit was een groot verdriet voor het gezin. Ondanks deze tragedie werd het gezin later gezegend met de komst van vijf kleinkinderen en één achterkleinkind.



De heer Spithost heeft zijn hele carrière gewijd aan het onderwijs. Hij was leraar aan de openbare ULO/MULO in Burgum en heeft daar vele jaren met toewijding lesgegeven.



Mevrouw Spithost-Bogh heeft in Denemarken ergotherapie gestudeerd. Na haar studie en haar huwelijk, toen ze naar Nederland kwam, heeft ze helaas haar beroep niet kunnen uitoefenen. Destijds was het gebruikelijk dat vrouwen na hun huwelijk stopten met betaald werk.

De heer Spithost is 25 jaar lang, tot zijn 80ste, vrijwillig molenaar geweest van molen De Hoop. Mevrouw is nog steeds actief lid van een weefgroep. Hiervoor reist ze wekelijks naar Oosterwolde. Ze breit met veel plezier truien met een Scandinavisch patroon en ontvangt ook nog steeds verzoeken om truien voor anderen te breien. Daarnaast maakt ze zelf wijn van de vruchten uit hun eigen tuin.

Met de hulp en steun van de kinderen wonen ze nog altijd zelfstandig. Het jubileum vieren ze binnen met de familie.

FOTONIEUWS