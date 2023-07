Verdachte koopt gestolen crossmotor via Telegram

di 18 juli 2023 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een 21-jarige inwoner van de gemeente Achtkarspelen had beter moeten weten toen hij via Telegram een crossmotor kocht, vond de politierechter. De motor was in Drenthe gestolen bij een woninginbraak.

"Onderbuikgevoel"

De verdachte had de KTM-motor gekocht voor 5000 euro. "Een redelijke prijs", vond hij zelf, gelet op het bouwjaar en het aantal uren dat de motor had gedraaid. Toch voelde het niet helemaal goed. De verdachte noemde het zelf "een onderbuikgevoel". De verkoop vond plaats vanuit een bus op een parkeerplek bij de Hoornse Plas, in de buurt van de stad Groningen. De verkoper was opdringerig en wilde het zaakje snel afhandelen.

Verkocht op Duitse Ebay

Of hij dan niet zoiets had van "ik doe het maar niet", wilde de rechter weten. "Ik was een beetje overdonderd", reageerde de verdachte. Hij sloot de deal en nam de motor mee. Toen een kennis een paar weken later aan kwam zetten met het nieuws dat de motor van diefstal afkomstig was, sloeg de paniek toe. De verdachte verkocht de motor pijlsnel voor 2000 euro onder de aanschafprijs op de Duitse Ebay.

Hardhandige ontmoeting

Maar inmiddels had de rechtmatige eigenaar ook internet afgespeurd en die kwam verhaal halen. Dat ging er volgens de verdachte hardhandig aan toe, hij kwam er niet zonder kleerscheuren af. Hij zou nog steeds worden lastiggevallen en bedreigd. Ook zou er inmiddels veel meer geld aan de eigenaar zijn betaald dan de motor waard was.

Voorwaardelijke boete

Bij het opleggen van een straf hield de rechter rekening met de gevolgen die de zaak voor de verdachte heeft gehad. De man werd veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 2000 euro. "Ik vind dat u genoeg bent gestraft met wat er is gebeurd", zei de rechter. De rechter liet ook meewegen dat de man geen strafblad had en zijn leven op orde heeft.