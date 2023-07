Tilster op fiets (en drank op) botst op fietser: voorwaardelijke boete

di 18 juli 2023 14.10 uur

LEEUWARDEN - Het gebeurt bijna nooit dat een fietser zich voor de rechter moet verantwoorden voor rijden onder invloed. Dat er dan ook nog een ongeval op een fietspad aan te pas is gekomen, is een nog grotere zeldzaamheid.

Bouwvakkersfeestje

Een 58-jarige inwoner van Kootstertille had de twijfelachtige eer één van de weinigen te zijn die zich voor de politierechter moest verantwoorden voor fietsen met drank op en het veroorzaken van een aanrijding op het fietspad.

De man was op 23 juli vorig jaar naar een bouwvakkersfeestje geweest, toen hij op het fietspad naast de N369 bij Kootstertille op een tegemoetkomende fietser gebotst.

Hersenschudding

De verdachte had twee fietsers die op hem af kwamen wel zien aankomen, maar hij had een fietser die achter het tweetal aan kwam over het hoofd gezien.

De sturen van de fietsen raakten elkaar. De botsing had grote gevolgen beide fietsers. De verdachte raakte buiten bewustzijn en werd met een hersenschudding afgevoerd naar het ziekenhuis.

Psychische schade

De andere fietser had vooral gebitsschade en kwam, tot verrassing van de verdachte, met een fikse schadeclaim. Naast bijna 3500 euro aan materiële kosten claimde het slachtoffer 3000 euro smartengeld voor geleden psychische schade. De schadevergoeding werd niet toegewezen, althans in de strafzaak. De rechter en de officier van justitie kwamen tot de slotsom dat niet te bewijzen viel dat de Tilster schuld had aan het ongeval.

Fietser was uitgeweken naar links

Een van de twee fietsers die de verdachte vlak voor de aanrijding passeerden had verklaard dat de jongen die achter hem fietste naar links – naar de voor hem verkeerde kant van het fietspad - was uitgeweken om ruimte te maken voor de verdachte. Daardoor was de jongen op de weghelft van de verdachte terechtgekomen. Er kon niet vastgesteld worden dat de Tilster schuld had aan het ongeluk, concludeerden de officier en de rechter. "Soms is een ongeluk gewoon een ongeluk", merkte de officier op.

Promillage van 1,27

Als hij al aan de verkeerde kant van het fietspad had gereden, dan had de verdachte een van de andere fietsers ook moeten raken, was de redenatie van de rechter. Voor het rijden onder invloed op de fiets, er was bij de verdachte een promillage van 1,27 gemeten, kreeg de man een geheel voorwaardelijke boete van 150 euro. De zaak is daarmee nog niet helemaal afgedaan: er ligt nog een zitting over de schadevergoeding in het verschiet. Dat zal bij de civiele rechter plaatsvinden.