Dronken dief (30) steelt gereedschap uit bedrijfswagen

ma 17 juli 2023 16.30 uur

KOLLUM - Een 30-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân werd maandagochtend door de politie in de kraag gevat na een diefstal. De man had nog geprobeerd te vluchten voor de politie maar hij faalde.

De politie kwam omstreeks 10.30 uur in actie nadat er een melding was binnengekomen dat er gereedschap werd gestolen uit een bedrijfswagen aan de Singelweg in Kollum. Een getuige zag dat de man op de scooter probeerde weg te gaan. Hij viel om en de motor sloeg steeds af.

Niet veel later zagen agenten de 30-jarige verdachte met de scooter aan de hand lopen langs de Willem Loreweg.

Bij zien van politie wilde hij opnieuw op de scooter wegrijden, maar dat mislukte opnieuw. Hij was bovendien te dronken om weg te komen. De verdachte werd ter plekke door de politie aangehouden. Hij was dusdanig onder invloed dat zijn rijbewijs direct werd ingevorderd.

De scooter is volgens de politie mogelijk van diefstal afkomstig en deze is voor onderzoek in beslag genomen.

FOTONIEUWS