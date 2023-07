Bicycle Showband Crescendo in EarnewÃ¢ld

Bicycle Showband Crescendo in Earnewâld

zo 16 juli 2023 19.23 uur

EARNEWâLD - Bicycle Showband Crescendo gaf zondag een show in Earnewâld. De showband uit het Groningse Opende is in 1922 opgericht als een normale dorpsfanfare.

Zij vierden in 2022 hun 100-jarig bestaan en hebben de Koninklijke Erepenning mogen ontvangen, iets om erg trots op te zijn.

Sinds 1973 is deze showband op de fiets gestapt en hebben daarna vele prachtige optredens mogen maken in binnen- en buitenland.

Hoogtepunten zijn 7 maal Japan, Maleisië en Hong Kong. Maar ook in Zweden, Noorwegen en vele andere landen in Europa is Crescendo een graag geziene gast. Vorig jaar waren zij nog te gast in Tsjechië en heeft de band deelgenomen aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. De muzikanten hebben hier een gouden medaille mét onderscheiding huiswaarts genomen op het onderdeel Marsparade.

