Feestelijke Pride in Kollum trekt veel publiek

za 15 juli 2023 18.34 uur

KOLLUM - Dit jaar werd door NPO 3FM en HUMAN een 'Pride in mijn Dorp’ in Kollum gehouden. Iedereen die meeliep of mee voer in de boot kon zich verzamelen bij de OBS Prof. Casimirschool.

Om 14.45 uur was het zover, radio DJ ’s Timur en Julien van 3FM gaven het startsein bij de driepuntsbrug. De tocht ging over de wateren langs de Ooster en Westerdiepswal en langs de Eyso de Wendstraat. Langs de route was het een gezellige drukte van mensen.

De aankondiging van het evenement leverde zowel negatieve als positieve reacties op. Het regenboogbankje werd tot tweemaal toe beklad en dit was dan ook de aanleiding van de Pride in Kollum.

Er was ook één tegendemonstrant aanwezig. Hij had een spandoek bij zich met de tekst 'One Love' erop met een rood kruis er doorheen.

Na afloop hielden verschillende mensen nog een toespraak bij het welbekende regenboogbankje. De politie en de Mobiele Eenheid was deze middag ook aanwezig en hield een oogje in het zijl.

De 3FM Pride is - op één aanhouding na - rustig verlopen. De aangehouden persoon betrof een 23-jarige inwoonster van Leiden. Zij voldeed niet aan de vordering zich te identificeren en rende weg. Daarop is de vrouw aangehouden.

FOTONIEUWS