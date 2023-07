Gaslek na zagen van gat in vloer van schuur

za 15 juli 2023 16.10 uur

DRIEZUM - Bij werkzaamheden in een schuur aan de Van Sytzamawei in Driezum is zaterdagmiddag een gaslek ontstaan. Met een zaag werd er een gat in de vloer gemaakt, alleen lag er vlak onder deze vloer nog een gasleiding van een vroegere gasaansluiting. Nadat het lek was ontstaan heeft de bewoner zand over het lek gegooid.

Daarna werd Stedin op de hoogte gebracht van het lek. Volgens protocol werd ook de brandweer opgeroepen. De brandweer heeft metingen gedaan en bleef uit voorzorg ter plaatse tot de monteur er was.

Een monteur van Stedin heeft de leiding in de oprit afgedopt.

