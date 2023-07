Na 42 jaar neemt meester Klaas Politiek afscheid

vr 14 juli 2023 19.54 uur

BURGUM - Meester Klaas, Klaas Politiek, nam vrijdag na 42 jaar lang werkzaam geweest te zijn bij Stichting Oarsprong afscheid van het basisonderwijs. Het begon, aldus meester Klaas 42 jaar geleden. Er waren destijds zeven basisscholen in Burgum, 4 christelijke en 3 openbare.

De Poarte (oudste, en eerste), De Wringe aan de andere kant van de weg, It Oerset (De Arke) en De Homeije (De Reinbôge). De straat bepaalde toen nog, naast de keuze voor christelijk of openbaar onderwijs, naar welke school je ging.

Burgum was destijds met het onderwijs vooruitstrevend. Ontwikkelscholen werden ze genoemd en de Homeije werd een opstap school, zelf het curriculum met eigen verwerkingen bedenken. "Kasten vol met stencils, van een kopieermachine hadden we nog niet gehoord. Laat staan van mailen. Alles ging met de post. Van de term basisschool was nog geen sprake."

Toen kwam de fusie van scholen in Burgum, van 4 naar 2 christelijke scholen. Nog wel met een schoolgrens. De Arke en Reinbôge ontstonden. Het openluchttheater achter de school van de Reinboge (Homeije) verdween en er werd gefuseerd. Vier bloedgroepen moesten één worden destijds ontstond ook het nieuwe fenomeen: basisschool.

Het gaf ook kansen. Een nieuw plein werd ontworpen en met ouders en team helemaal zelf gebouwd van hout, twee maanden later moest het worden afgebroken want ja een touwtje van een jas kon blijven haken aldus de inspectie.....

Meester Klaas heeft op De Reinboge gezien dat het zich gewoon door ontwikkelt, ondanks de wisselingen met collega;s, directeuren tot de tijd van nu. De Reinbôge is een school die er staat.

Sa wie it, sa gie it,

"Ik bin grutsk om ûnderdiel west te wêzen fan mear as 40 jier ûnderwiis yn Burgum. Ik ha de kâns krigen om dat te dwaan wat ik sa graach woe, tegeare mei collega’s, de âlders fan de bern en bern sels: de bern mei al harren talinten de kâns te jaan om sa goed mogelik te ûntwikkeljen wêrby se harren sels wêze meie. Ik bin tankber foar alles wat ik dwaan mocht en no noch dwaan mei en dit alles hie ik net dwaan kinnen sûnder myn frou Jolanda en dochter Iris. En jimme allegeare bedankt dat ik mei jimme gearwurkje mocht sa dat ik dit dwaan koe."

Om deze periode op de Reinbôge groots af te ronden voor meester Klaas hebben de kinderen en leerkrachten van de Reinbôge meester Klaas getrakteerd op een theaterspektakel. Deze circusshow is met behulp van theater Storm vormgegeven. De kinderen, ouders, leerkrachten, buurtbewoners en vooral Meester Klaas hebben genoten van de voorstelling.