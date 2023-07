Lagere straf voor kopschopincident tijdens Admiraliteitsdagen

vr 14 juli 2023 13.56 uur

LEEUWARDEN - Een 34-jarige Dokkumer is vrijdag voor een poging tot doodslag veroordeeld tot twee jaar cel plus een half jaar voorwaardelijk. De Dokkumer heeft tijdens de Admiraliteitsdagen van vorig jaar een andere man tegen de grond geslagen en tegen het hoofd getrapt.

Levensbedreigend letsel

Het slachtoffer hield een schedelbreuk en hersenbloedingen over aan de mishandeling. Er was volgens een arts zelfs sprake van levensbedreigend letsel. Het slachtoffer werd in de nacht van 2 op 3 september vorig jaar ernstig gewond aangetroffen in de Grote Breedstraat in Dokkum. De man had een grote bult op het voorhoofd en er kwam bloed uit zijn oren. Hij was niet aanspreekbaar.

DNA-profiel op schoen

Twee getuigen hebben de Dokkumer aangewezen als degene die het slachtoffer eerst een klap gaf en vervolgens, terwijl de man op de grond lag, eenmaal tegen het hoofd trapte. Op een van de schoenen van de Dokkumer is een gemengd DNA-profiel aangetroffen, met ook het DNA van het slachtoffer. Zowel het slachtoffer als de verdachte konden zich niet herinneren wat er die nacht was gebeurd.

Poging tot doodslag bewezen

De verdachte wist wel zeker dat hij het slachtoffer niet heeft geschopt of geslagen. "Ik zit zo niet in elkaar", zei hij verschillende keren tijdens de zitting. De rechtbank achtte een poging tot doodslag bewezen. De officier van justitie had – ook voor een poging doodslag - vier jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk geëist. De rechtbank kwam tot een lagere straf omdat de Dokkumer een blanco strafblad had en omdat hij zijn leven goed op orde heeft.

30.000 euro smartengeld

Bovendien was er volgens de rechters geen sprake van "een buitensporige hoeveelheid geweld". Aan het slachtoffer werd 30.000 euro smartengeld toegewezen. De man heeft lang moeten revalideren en heeft nog steeds last van restverschijnselen. Het is maar de vraag of hij ooit volledig zal herstellen.