Dronken toerist (25) op snorscooter raakt rijbewijs kwijt

vr 14 juli 2023 10.46 uur

NES (AMELAND) - Een 25-jarige toerist uit Noord-Holland moet het voorlopig doen zonder rijbewijs. Dat werd donderdagavond door de Amelander politie ingevorderd omdat hij smoordronken door het centrum van Nes reed.

De man reed zonder helm op zijn snorscooter en dat was de aanleiding voor de politie om hem staande te houden. Al snel werd duidelijk dat meneer te diep in het glaasje had gekeken. Hij was zwaar onder invloed en op het politiebureau scoorde de man een uitslag van 1040 ugl.

Voor beide feiten is proces-verbaal opgemaakt en het rijbewijs werd ingevorderd.