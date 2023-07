Voertuig volledig uitgebrand in Appelscha

do 13 juli 2023 19.22 uur

APPELSCHA - Aan de Tilgrupsweg in Appelscha is donderdag een auto volledig uitgebrand. De brand ontstond vermoedelijk na een aanrijding. Het voertuig begon te roken en stond korte tijd later al volledig in brand.

De brandweer werd om 12.07 uur opgeroepen. Toen de spuitgasten ter plaatse kwamen, stond de auto al in lichterlaaie. Ondanks de snelle blusactie brandde het voertuig volledig uit. Er is niemand gewond geraakt.

FOTONIEUWS