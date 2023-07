Twijzeler vrijgesproken van mishandeling buurman met klomp

do 13 juli 2023 14.35 uur

LEEUWARDEN - Een slepend burenconflict bracht een 48-jarige inwoner van Twijzel donderdag voor de politierechter. De man zou zijn buurman in september 2021 in een plaatselijk café met een klomp tegen het hoofd hebben geslagen.

Artikel 12-procedure

De zaak was aanvankelijk geseponeerd. Het Openbaar Ministerie (OM) vond dat het bewijs te mager was. Via een zogeheten artikel 12-procedure die was aangespannen door het slachtoffer besliste het gerechtshof dat het OM de zaak alsnog aan de rechter moest voorleggen.

Het licht uit

De Twijzeler zou de buurman met diens eigen klomp hebben geslagen. Dat zou zijn gebeurd terwijl de buurman voor het café een sigaretje stond te roken. De buurman wist er zelf niets meer van. Hij had verklaard dat van het ene op het andere moment het licht uit ging, hij op de grond wakker werd en de verdachte naast hem stond met zijn klomp in de hand.

Getuige zag verdachte slaan

Een verhaal dat volgens de verdachte "voor 99 procent" niet klopte. "Het is een totaal gelogen verhaal", aldus de Twijzeler. Een vrouwelijke getuige had verklaard dat ze had gezien dat de verdachte de buurman met de klomp sloeg. Die verklaring was afgelegd onder invloed van de buurman, wist de verdachte.

Conflict over erfafscheiding

Tussen de buurlieden speelt een conflict over de erfafscheiding. De verdachte zei dat hij wel aan een oplossing wil werken. Verschillende partijen, waaronder de gemeente en de politie, hebben al geprobeerd te bemiddelen, maar volgens hem wil de buurman van niets weten.

Boete is betaald

Toen de politie hem later op de dag wilde aanhouden, was de Twijzeler behoorlijk opstandig. De politie vroeg hem om te blazen, maar dat weigerde hij. "Ik heb niet gereden, dus ik hoef niet te blazen", had hij tegen de agenten gezegd. Het ging er hem meer om dat hij bijzonder hardhandig in de boeien werd geslagen, legde de verdachte uit. De boete voor het weigeren van de ademanalyse, 250 euro, heeft hij inmiddels betaald.

Officier raakte niet overtuigd

Voor de mishandeling van de buurman was er wettig bewijs, vond de officier van justitie. Behalve de verklaring van de getuige was er ook nog een medische verklaring van de huisarts. Maar ook daardoor raakte de officier niet overtuigd dat de mishandeling daadwerkelijk had plaatsgevonden. "Ik twijfel teveel", aldus de officier.

Een zaak voor de rijdende rechter

Zij vond dat de verdachte moest worden vrijgesproken. De rechter kwam ook uit op een vrijspraak: "Ook ik heb de overtuiging niet". Eerder had de rechter al opgemerkt dat het meer een zaak was voor de rijdende rechter dan voor de strafrechter. De verdachte kon zich er wel in vinden. "Ik hoop dat we rust krijgen", zei hij nog, voor hij de zaal verliet.