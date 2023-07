Noardeast-Fryslân gaat waardevolle bomen 'inventarisen'

do 13 juli 2023 14.30 uur

DOKKUM - Bomen spelen in onze groene leefomgeving een belangrijke rol. Ze zorgen voor verkoeling en zijn een woonplaats voor veel dieren- en insectensoorten.

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân wil daarom een overzicht hebben van alle monumentale en waardevolle bomen in de gemeente.

Verkennende inventarisatie

De gemeente heeft opdracht gegeven om een verkennende inventarisatie uit te laten voeren naar monumentale bomen en andere bomen die van waarde zijn. Dit geldt voor bomen op de openbare weg, maar ook op grond van inwoners. Om de bomen op particuliere grond in kaart te brengen heeft de gemeente het bedrijf Heldergroen Advies ingeschakeld.

Wat betekent dit?

De gemeenteraad heeft budget voor inwoners beschikbaar gesteld voor onderhoud van monumentale en andere waardevolle bomen. Zo kunnen deze bomen voor de toekomst behouden blijven.

Het kan zijn dat Heldergroen Advies één of meerdere bomen vindt op het terrein van inwoners die in aanmerking komen voor de lijst met monumentale en waardevolle bomen. Mocht dat zo zijn, dan ontvangen deze inwoners eerst een brief. Hierin staat uitgelegd hoe de verdere procedure werkt. Deze brief zal naar verwachting aan het einde van de dit jaar worden verstuurd.

Het is dus niet zo dat als Heldergroen Advies een boom heeft aangemerkt tijdens de verkennende inventarisatie, deze boom ook daadwerkelijk op de lijst met monumentale en waardevolle bomen komt. Het vaststellen van deze lijst door het college zal pas na het afronden van de procedure plaatsvinden. Dit zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 zijn.

Vragen?

Het kan zijn dat inwoners hier vragen over hebben. Neem dan contact op met de gemeente via het nummer 0519 – 29 88 88, Cluster Omjouwing en Ekonomy. Mailen kan ook, naar landschap@noardeastfryslan.nl.