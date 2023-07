SC Cambuur komt weer naar SC Kootstertille

do 13 juli 2023 12.15 uur

KOOTSTERTILLE - Het is SC Kootstertille weer gelukt om SC Cambuur vast te leggen om een oefenwedstrijd te komen spelen. De wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 15 juli aanvang 17:00 uur op sportpark De Tille.

Met enkele onderbrekingen is SC Cambuur al vanaf 2000 te gast bij SC Kootstertille. Dit jaar de twintigste editie. Anders dan andere jaren zal SC Cambuur het dit jaar niet opnemen tegen het regioteam uit de "Walden". Dit jaar is derde divisionist Harkemase Boys de tegenstander. Hoofdsponsor van deze wedstrijd is: Stertil.

De entree voor de wedstrijd is: 10 euro. Entree 16 jaar en jonger: gratis. Na de wedstrijd is er een live zanger en DJ aanwezig. Voor ondernemers is er exclusief de kans, gebruik te maken van de mogelijkheid deze wedstrijd als VIP mee te maken, samen met andere ondernemers uit de buurt.

De trouwe vrijwilligers zijn al weken bezig met de voorbereidingen. De grasmat er perfect bij, net als de rest van de accommodatie. Meer informatie omtrent deze wedstrijd kan men vinden op de socials van SC Kootstertille.