Motoren, activiteiten en plezier op de Motorbelevingsdag in Burgum

do 13 juli 2023 08.49 uur

BURGUM - Het geluid van ronkende motoren vult de straten van Burgum, terwijl enthousiaste kinderen en hun families zich verzamelen voor een evenement wat georganiseerd wordt voor het goede doel. Op zaterdag 15 juli vanaf 10.00 uur vindt de Motorbelevingsdag plaats voor jong en oud.



Motor Beleving Burgum (MBB) is een van de organisatoren van het motorfestijn. De Schoolstraat staat vol met motoren, kinderen kunnen springen op het luchtkussen en rondritjes maken op de trikes en zijspannen.