Kinderfietsje langs het water doet hulpdiensten uitrukken

wo 12 juli 2023 18.08 uur

DOKKUM - De hulpdiensten zijn woensdagmiddag massaal uitgerukt voor een kinderfietsje. Een omstander had het fietsje langs de kant van het water aan het Damwaldsterreedsje in Dokkum zien liggen. Aangezien er geen kindje bij in de buurt was vertrouwde de melder het niet en belde 112.

De politie, een ambulance en brandweer van Dokkum, Burgum en Groningen werden opgeroepen voor deze melding. Na een zoektocht bleek het te gaan om het Fonteinspark. Er bleek niemand te water te zijn geraakt. Even later werd duidelijk dat de tweewieler daar al twee dagen lag.

Het fietsje is door de rechtmatige eigenaar opgehaald.