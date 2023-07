Supermarktbekladder 'wil naar Alkmaar'

wo 12 juli 2023 17.15 uur

FEANWâLDEN - Een supermarkt in Feanwâlden is dinsdagnacht beklad met een wel heel specifieke tekst. Naast "fuck politie" is er op de schuifdeur "ik wil naar alkmaar" te lezen. Welke vandaal verantwoordelijk is voor deze tekst en waarom deze persoon zo graag naar Alkmaar wil is niet bekend.

De vernieling vond plaats rond 00.30 uur aan de Lysterstrjitte. Behalve de tekst op de gevel werd er met een steen ook nog een ruit ingegooid. Op camerabeelden is een persoon met een bivakmuts te zien. De politie is op zoek naar deze persoon en roept mensen die meer weten op zich te melden.