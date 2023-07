Vmbo-VAKschool Dockinga College haalt bijna 7000 euro op voor Oeganda

wo 12 juli 2023 11.01 uur

DOKKUM - De Edukansdag van de vmbo-VAKschool van het Dockinga College was een groot succes. De dag vond plaats op vrijdag 23 juni en bestond uit een \'sponsorloop’ per klas die de leerlingen wandelend, fietsend of in Sport Studio Dokkum konden volbrengen.

Dankzij de enorme inzet en het enthousiasme van de leerlingen en het personeel is er 6872,55 euro opgehaald voor de toekomst van Oeganda. De onthulling van dit bedrag vond vandaag plaats in de kantine van de school.

Going Global

Begin dit jaar vertrokken derdejaars Dockinga-leerling Anne Fleur en haar docente Hester Beerlings naar Oeganda. Daar kwamen zij 10 dagen lang samen met Edukans, 9 docenten, 18 leerlingen en 6 begeleiders van Edukans in actie voor de toekomst van dit Afrikaanse land. De reis maakte deel uit van het project 'Going Global 2022-2023 Oeganda’, bedoeld om de leerachterstanden van twee jaar lockdown in Oeganda zo goed mogelijk te herstellen en het aantal doorleerders te verhogen.

Ontsnappen uit armoede

Hoewel het ambitieniveau van de leerlingen in Oeganda hoog ligt, schetst de realiteit er een ander beeld. Bijna 30 procent van alle Oegandese leerlingen maakt de basisschool af en slechts 60 procent daarvan start op het voortgezet onderwijs. "Als niemand daar doorleert, heeft dat grote gevolgen voor Oeganda. Het is namelijk dé kans om te ontsnappen uit armoede", constateren Hester Beerlings en Anne Fleur. Daarom brachten ze heel de vmbo-VAKschool op vrijdag 23 juni in beweging.

Eindbedrag

Met deze inspanningen werd bijna 7000 euro opgehaald. De onthulling ervan vond plaats in de kantine van de vmbo-VAKschool, waar de leerlingen en docenten van klas 1 t/m 3 vol spanning zaten te wachten. Wout, medewerker bij Edukans, mocht het bedrag namens deze organisatie in ontvangst nemen.

Voor leerlingen Lara (klas 1G), Daisy (klas 2H) en Berend (klas 3 BWI) had hij nog een verrassing in petto: een cadeaubon. Ze haalden namelijk het hoogste bedrag van hun leerjaar op. Voor de klas was er een taart.