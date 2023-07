Tryater’s Snackgelok trekt door het land

wo 12 juli 2023 10.56 uur

LEEUWARDEN - Snackgelok, een audio-installatie in levensgrote patatbakjes ontwikkeld door Fries theatergezelschap Tryater, slaat aan in het land. Na het succes van 2022 op noordelijke festivals als Oerol en Welcome to the Village, neemt het dit jaar vooral gretig aftrek op evenementen buiten de Friese grenzen.

Deventer, Zwolle, Dordrecht en meer

Eerder dit jaar stonden de vervreemdende werken van 3,5 meter lang onder meer op Karavaan Festival in Alkmaar; binnenkort reizen ze naar in ieder geval de Deventer Boekenmarkt (6 augustus), Stadsfestival Zwolle (2 en 3 september) en de Dordtse Cultuurnacht (14 oktober). Aanvullende data en locaties volgen.

Paradox

De polyester snackbakjes, gemaakt op schaal 1:16 en voorzien van gesproken audio inclusief bijzondere soundscapes van Tryater-componist Peter Sijbenga, leiden de bezoeker al liggend naar de wereld van het consumeren. Van snacks of alcohol bijvoorbeeld, maar het kan ook over online shoppen of sneakers verzamelen gaan.

Makers Karel Hermans en Aukje Schaafsma bedachten het concept binnen het Tryater-project It gelok fan Fryslân, gebaseerd op de Friese paradox: Friezen zijn het gelukkigst van alle Nederlanders maar verdienen het minst. Het project onderzoekt waar dat geluk dan precies in zit. Naast Noord-Brabant wordt er in Fryslân het meest gesnackt.

Ondanks de oorspronkelijke Friese insteek is er landelijk veel belangstelling voor de indrukwekkende installaties, die op de bezoeker een vrolijk effect hebben. De teksten werden afwisselend in het Fries en Nederlands ingesproken; voor de locaties buiten Friesland worden de Nederlandstalige podcasts ingezet.