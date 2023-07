Profronde Surhuisterveen contracteert eerste renners

di 11 juli 2023 13.41 uur

SURHUISTERVEEN - Het Wielercomité Surhuisterveen heeft de eerste renners voor de komende Profronde van Surhuisterveen gestrikt. Ramon Sinkeldam, Danny van Poppel en Lars van den Berg geven acte de présence in de 41 e editie op dinsdag 25 juli.

De 34-jarige Sinkeldam stapte dit seizoen na vijf jaar Franse dienst bij Groupama FDJ over naar het Alpecin-Deceuninck van Mathieu van der Poel. De ervaren coureur maakt deze Tour de France deel uit van de sprinttrein van Jasper Philipsen. Dat leverde al drie etappezeges op. De geboren Zaandammer werd in 2017 in ’s Heerenberg Nederlands kampioen op de weg bij de profs.

Van Poppel is in Frankrijk tot nu toe ook vooral zichtbaar bij het sprintgeweld. De 29-jarige zoon van oud-sprinter Jean Paul van Poppel trekt de sprint aan voor de Belg Jordy Meeus. De Brabander is bezig aan zijn tweede seizoen bij Bora Hansgrohe, waar hij nog tot en met 2027 onder contract staat. Van Poppel zijn laatste grote zege dateert van 5 oktober 2021 toen hij zegevierde in de Belgische Mémorial Frank Vandenbroucke.

Van den Berg genoot zijn opleiding in de continentale formatie van Metec TKH, waarna de 25-jarige coureur in 2020 de overstap maakte naar de opleidingsploeg van Groupama FDJ. Een jaar later volgde de gang naar de WorldTour-ploeg van de Franse formatie. Dit jaar maakt Van den Berg zijn debuut in de Ronde van Frankrijk. Hetgeen hij ook in de Giro d’Italia deed. Van den Berg wacht nog

op zijn eerste profzege.

Het wielercomité is druk bezig om een representatief rennersveld verder vorm te geven. ‘We zitten nog vroeg in de Tour de France. Het kan nog alle kanten op. Als organisatie volgen we alles op de voet. We gaan er voor om nog een paar mooie namen naar Surhuisterveen te halen’, aldus Erik Jager namens het Wielercomité Surhuisterveen.

Het startschot van het hoogtepunt tijdens het jaarlijkse Feanster wielerfestijn klinkt dinsdag 25 juli om 19.00 uur. Vorig jaar zegevierde Mathieu van der Poel in de jubileumeditie bij de Profs door Mark Cavendish en Dylan Groenewegen in een sprint achter zich te houden.