Verdachte heeft 13 kilo zwaar vuurwerk in de auto

di 11 juli 2023 13.35 uur

LEEUWARDEN - In twee al wat oudere vuurwerkzaken heeft de economische politierechter dinsdag werkstraffen van 60 en 240 uur opgelegd. Een van de verdachten had 13 kilo zwaar vuurwerk in de auto.

Tussenpersoon

De laagste werkstraf was voor een 22-jarige inwoner van Kollumersweach. De politie had hem al een tijdje in het vizier, voor hij op 17 december 2020 op een verlaten stuk weg bij zijn woonplaats werd aangehouden. Na een aantal meldingen verdacht de politie de Kollumersweacher ervan dat hij als tussenpersoon voor een 'grote’ handelaar professioneel vuurwerk aan de man bracht.

Portofoons in de auto

Ruim een week voor hij werd opgepakt trof de politie hem aan met een aantal portofoons in de auto. De verdenking was dat hij optrad als verkenner voor iemand die een grote partij vuurwerk wilde afleveren. Dat bestreed de verdachte. Hij was eraan begonnen om bij een groep te horen. Naar zijn zeggen had hij daarom zelfs gratis vuurwerk uitgedeeld.

50 stuks zwaar vuurwerk

Toen hij werd aangehouden had hij twee lawinepijlen in de auto. De rest, een kleine 50 stuks zwaar vuurwerk, bewaarde hij op zijn slaapkamer. De handel werd hem niet verweten, verduidelijkte de officier van justitie. Maar wel het bezit van het professionele - en voor consumenten verboden - vuurwerk. De officier eiste een werkstraf van 60 uur, de rechter vonniste conform.

"Ik vond vuurwerk mooi"

De andere verdachte, een 27-jarige inwoner van Jubbega, had maar liefst 260 stuks zwaar vuurwerk in de auto toen hij op 1 januari 2021 werd aangehouden. Op de vraag van de rechter waarom hij zoveel vuurwerk had, antwoordde de verdachte dat het indertijd zijn 'passie’ was. "Ik heb er niet over nagedacht, ik vond vuurwerk mooi". Hij zou zich sindsdien niet meer met vuurwerk hebben ingelaten. Hij werd om 5 uur 's ochtends in zijn auto aangehouden, met een enorme lading vuurwerk op de achterbank.

13 kilo vuurwerk op de achterbank

Hij had het vuurwerk, in totaal 13 kilo, via een speciale groep op Telegram gekocht. Bij de politie had hij verteld dat de hele partij 900 euro kostte. Hij had ook gezegd dat hij van kinds af aan al 'gek’ was van vuurwerk. Zijn gezicht betrok toen de officier meedeelde dat er vanwege de gevaarzetting op dit soort hoeveelheden pittige gevangenisstraffen staan.

"Dat had ik niet verwacht", reageerde de Jubbegaaster. De officier hield rekening met het blanco strafblad en de ouderdom van de zaak en eiste de maximale werkstraf van 240 uur plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden.

De rechter was het daar volledig mee eens en nam de eis over. In de andere zaak had de rechter het zware vuurwerk al omschreven als "mini-varianten van handgranaten". "Er worden kleine rampen aangericht met dit soort vuurwerk, maar er zijn ook ernstige incidenten", aldus de rechter.