Regenboogbankje opnieuw beklad in Kollum

di 11 juli 2023 11.45 uur

KOLLUM - Het regenboogbankje in Kollum is opnieuw beklad. Dit is niet voor het eerst. In mei dit jaar werd het bankje ook al eens onderhanden genomen.

Een onbekende bekladde het bankje in de nacht van maandag op dinsdag. Er is met zwarte graffiti een tekst aangebracht: "Rot op! Vergiftig jullie eigen kind".

NPO 3FM Pride in Kollum

HUMAN organiseert aanstaande zaterdag in Kollum een NPO 3FM Pride. Dit als protest tegen het bekladde bankje en om te zorgen voor meer acceptatie van queers in Kollum.

De Pride vindt plaats op de wateren van Kollum. Om 14.30 uur wordt er verzameld bij het regenboogbankje nabij O.B.S. Professor Casimir.