Pluk haar uit baard getrokken bij kroegruzie: werkstraf en celstraf

ma 10 juli 2023 15.50 uur

LEEUWARDEN - Iemand aan de baard trekken kan een strafbare mishandeling opleveren. Een 44-jarige inwoner van Kollum kreeg van de politierechter een werkstraf omdat hij bij de ex van zijn partner een pluk haar uit de baard had getrokken.

Pluk haar miste uit baard

Na een aanvaring op de avond voor Koningsdag vorig jaar met de Kollumer en een medeverdachte, een 22-jarige inwoner van Ferwert, werd het slachtoffer er door een barjuffrouw op gewezen dat er een pluk haar uit zijn baard miste. De man kreeg ook te horen dat zijn pink blauw was. Later bleek de pink gebroken te zijn.

Ruzie bij café in Dokkum

Het slachtoffer had eerder op de avond bij een café in Dokkum ruzie gekregen met de twee verdachten. Over wat er precies was voorgevallen liepen de lezingen uiteen. Volgens de verdachten was er niet echt heel veel gebeurd. De Ferwerter is de zoon van de vriendin van de Kollumer. Hij zou de ex van zijn moeder een stevige duw hebben gegeven.

Snijwond op de arm

Bij de politie had hij ook gezegd dat het kon zijn dat hij de man een vuistslag had gegeven, nadat hij ontdekte dat hij een wond op zijn arm had opgelopen. Maar hij wist niet zeker of hij raak had geslagen. De Kollumer was achter het slachtoffer aan de kroeg in gelopen. Daar had hij de ander aan de baard getrokken erkende hij. "Zo van, wat flik je me nu?", zei hij. Het was een reactie op de verwonding die de medeverdachte op zijn arm had.

Gebroken pink

Een getuige had gezien dat de Kollumer het slachtoffer niet alleen aan de baard had getrokken, maar er zouden ook klappen zijn gevallen. En de verdachte zou het slachtoffer op de hand hebben geslagen, met de gebroken pink als gevolg. Voor dat laatste zag de rechter te weinig bewijs. Maar het trekken aan de baard leverde naar het oordeel van de rechter wel een mishandeling op.

Taakstrafverbod

Daarvoor kreeg de Kollumer een werkstraf van 30 uur plus 30 uur voorwaardelijk.

De andere verdachte moet naar de gevangenis. Voor hem gold het taakstrafverbod: hij heeft al eens een werkstraf gekregen. De rechter mag dan volgens de wet niet opnieuw een werkstraf opleggen. De Ferwerter werd veroordeeld tot celstraf van een week plus een week voorwaardelijk. De schadeclaim van het slachtoffer, de man vorderde een bedrag van ruim 19.000 euro, werd, op 53,50 euro na voor een kapot kettinkje, niet-ontvankelijk verklaard.