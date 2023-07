Arjan Hut brengt dichtbundel uit: 'Ien tel de ierde stil'

ma 10 juli 2023 11.18 uur

BUITENPOST - Ien tel de ierde stil is de nieuwste dichtbundel van Arjan Hut en is geschreven in de tijd dat hij 'Wâlddichter' was van de gemeente Achtkarspelen.

Arjan Hut (Drachten, 1976) groeide op in Surhuisterveen en woont sinds 1996 in Leeuwarden. Hij woont daar met zijn vrouw en twee kinderen. In 2005 werd hij gekozen tot eerste officiële stadsdichter van Leeuwarden. Die titel gold voor twee jaar. Van 2019 tot 2023 was Hut ‘Wâlddichter’, gemeentedichter van Achtkarspelen.

Naast gedichten, schrijft hij ook over muziek, voor De Moanne en het Friesch Dagblad. Eerder verschenen de dichtbundels: Nachtswimmers (Bornmeer, 2004), 05/06 (Bornmeer, 2007), Tin (Afûk, 2010), Aurora Bossa Nova (Afûk, 2016), Fjoertoer yn it wâld (Afûk, 2020).

Op vrijdagmiddag 14 juli van 15.00 – 17.00 uur presenteert Arjan Hut zijn dichtbundel in de Afûk-winkel in Leeuwarden.