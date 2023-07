Op een leuke manier geld bijverdienen: Dat doe je zo!

ma 10 juli 2023 11.10 uur

BURGUM - Studeer je momenteel of ben je een hardwerkende vader of moeder of mantelzorger, maar wil je graag nog wat extra bij kunnen verdienen op een leuke manier? Dat kunnen we ons goed voorstellen, want met de huidige prijzen is het altijd prettig om een extra zakcentje achter de hand te hebben. Misschien denk je dat dit niet te doen is, omdat je veel te weinig tijd hebt. Gelukkig zijn er manieren waarop je wat bij kunt verdienen zonder dat dit al te veel tijd kost. In dit artikel vertellen we je hoe je op een leuke manier geld kunt verdienen!

Geld verdienen met het spelen van spelletjes

Geld verdienen met spelletjes, het klinkt waarschijnlijk te mooi om waar te zijn. Toch is het echt mogelijk. Er zijn websites waar jij je voor aan kunt melden, waar je geld kunt verdienen met het spelen van kaartspellen of biljart. In sommige gevallen moet je hiervoor echter ook geld inleggen, dus wees hier waakzaam op. Er zijn ook apps die je belonen voor het uittesten van nieuwe apps of games. Je krijgt dan bijvoorbeeld een beloning als je een spel voor een half uur hebt gespeeld of voor het bereiken van een bepaald level. Een andere manier om geld te verdienen met het spelen van spellen, is streamen op Twitch of via YouTube. Als je dit leuk vindt om te doen, is het een ideale manier om geld bij te verdienen. Daarnaast hoeft het ook niet veel te kosten, je kunt gewoon tussendoor af en toe een spelletje spelen. Op websites waar je spelletjes kunt spelen voor geld kun je al 80 cent tot 11 euro verdienen per gewonnen spel. Stream je via Twitch en heb je op een gegeven moment veel volgers? Dan kun je zelfs wel 1000 euro per maand verdienen met het spelen van games.

Verdien geld met het geven van je mening

Vind je het erg leuk om je mening te geven over allerlei verschillende onderwerpen? Hier kun je ook geld mee verdienen. Hoe je dat dan doet? Er zijn een hoop onderzoekspanels in Nederland waar jij je aan kunt melden om enquêtes in te gaan vullen voor geld. Bedrijven en overheidsinstellingen zetten via dit soort panels namelijk vragenlijsten uit om erachter te komen wat consumenten van hun producten of diensten vinden. Per vragenlijst die je invult, krijg je een bepaalde beloning. Dit kan geld zijn, maar het kan ook zijn dat je punten kunt sparen voor tegoedbonnen. Het invullen van een enquête kost je in de meeste gevallen niet meer dan 5 minuten!