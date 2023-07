Verkeersveiligheidslabel FryslÃ¢n voor CSG Liudger Raai

Verkeersveiligheidslabel Fryslân voor CSG Liudger Raai

zo 09 juli 2023 14.54 uur

DRACHTEN - CSG Liudger Raai mag zich voortaan een gecertificeerd verkeersveilige school noemen. Dat heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Friesland (ROF) bekendgemaakt.

Met dit label laat de school zien dat ze aandacht heeft voor de verkeersveiligheid van haar leerlingen. Vrijdag werd dit succes gevierd met een feestelijke overhandiging van het label door de wethouder verkeer en vervoer, Maria le Roy.

Verkeersveiligheidslabel

Met het project VerkeersVeiligheidsLabel Fryslân voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, wil het ROF verbetering aanbrengen in de verkeerseducatie. Ook wil ze hiermee investeren in een verkeersveilige schoolomgeving. De uitvoering is in handen van een projectgroep waarin onderwijsbegeleidingsdienst Cedin, Veilig Verkeer Nederland, Stichting Bevordering Verkeerseducatie en Provincie Fryslân zitting hebben.

Om voor het label in aanmerking te komen, worden de scholen beoordeeld op onderdelen als schoolorganisatie, praktisch verkeersonderwijs (verkeerslessen en projecten), een verkeersveilige schoolomgeving, de route van school naar huis en ouderparticipatie.

Verkeer opnemen in onderwijs

In een wereld vol afleiding, snelheden en verkeer, is het belangrijk hier oog voor te hebben, stelt Grietje Soet, teamleider vwo aan CSG Liudger Raai. "Het is niet alleen belangrijk dat leerlingen op het verkeer letten, maar ook dat ze aandacht hebben voor hun eigen rol in het verkeer. Bijvoorbeeld als het gaat om de eigen snelheid en om het tonen van respect aan medeweggebruikers. Samen maak je immers het verschil op de weg."

Daarom investeert de Raai samen met haar externe partners in verkeersveiligheid. "Want investeren in verkeersveiligheid betekent investeren in onze (toekomstige) weggebruikers. Ze moeten bewust en verantwoord de weg op kunnen gaan", aldus Grietje Soet. Door het schrijven van een verkeerseducatieplan en het opnemen van verkeersonderwijs in het curriculum, ontvangt CSG Liudger Raai het label van een verkeersveilige school.

Feestelijke overhandiging

De feestelijke overhandiging van dit label vond vrijdag plaats in de kantine van de Raai. In de zaal zaten eerstejaarsleerlingen die deze dag een verkeersmarkt volgden met lessen over verkeersveiligheid.

Tijdens de overhandiging benadrukt Maria le Roy, de wethouder die in de gemeente Smallingerland verantwoordelijk is voor het verkeer en vervoer, dat een school dit label niet zomaar ontvangt. Dat de Raai dit label in ontvangst mocht nemen is dan ook erg bijzonder.

Ook Peter van de Hoef - voorzitter Stichting Bevordering Verkeerseducatie - en Evelien Karrenbelt van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF) waren aanwezig om hun felicitaties aan te bieden aan Gert Schooten, directeur van CSG Liudger Raai. Het label krijgt een prominente plek bij de ingang van de school.