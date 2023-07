Wolf valt schapenboer aan: politie schiet dier dood

zo 09 juli 2023 13.15 uur

BOIJL - Net buiten Friesland is zondag een schapenboer aangevallen door een wolf. Dit gebeurde toen hij zijn schapen probeerde te beschermen. Hij wilde het dier met een hooivork en schep verjagen. Dat liep verkeerd af voor de boer.

De politie heeft het dier uiteindelijk doodgeschoten.

De aanval vond plaats in een afgeschermd perceel aan de Ten Have in Wapse. De wolf zat achter schapen aan. Nadat de boer de wolf wilde verjagen, werd gebeten in zijn arm. Hij is met verwondingen aan zijn arm en hand (kapotte pezen) naar het MCL in Leeuwarden gebracht.

De wolf is in opdracht van bepaalde instanties door de politie doodgeschoten. Het dier kon het perceel niet uitkomen vanwege het wolfwerende hekwerk. Een dierenarts heeft DNA afgenomen en BIJ12 is op de hoogte gebracht.