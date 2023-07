Automobilist vliegt uit de bocht en eindigt in bosschages

za 08 juli 2023 10.03 uur

APPELSCHA - Een automobilist is zaterdag uit de bocht gevlogen op de Vaart Zuidzijde in Appelscha. Door een stuurcorrectie is de jongeman vermoedelijk over de kop geslagen en op de zijkant tot stilstand gekomen in de bosschages.

Het ongeval vond net voor 08.00 uur plaats. De politie en een ambulance kwamen met spoed ter plaatse. Ook de brandweer werd opgeroepen, maar de man wist zelf het voertuig te verlaten. Hij is opgevangen door het ambulancepersoneel, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig.

De politie heeft het ongeval afgehandeld. Een berger is ter plaatse gekomen en heeft het voertuig uit de bosschages gehaald en afgevoerd.

FOTONIEUWS