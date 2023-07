Buurtbewoners Jistrum vrezen ongelukken als gemeente niet in actie komt

vr 07 juli 2023 10.00 uur

JISTRUM - Voor heel even mochten de kinderen donderdagavond op straat spelen. Hun ouders moesten echter regelmatig met luide stem waarschuwen als er weer een snelle automobilist aan kwam.

Tijdens een kort interview op straat racete er nog scooter met een noodgang over de rechte Schoolstraat. Een buurtbewoner schopte nog zijn schoen uit maar miste hem op een haar na. De coureur keek nog non-chalant over de schouder en antwoordde met een middelvinger....

De ouders en kinderen hadden zich niet voor niets verzameld op straat. Ze willen dat de gemeente Tytsjerksteradiel per direct in actie komt om de Schoolstraat, Kooiweg en Joost Wiersmaweg veiliger te maken. Er is al van alles beloofd maar tot een actie van de gemeente is het nooit gekomen.

Schoolstraat is soms racebaan

Uit metingen van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat sommige automobilisten met meer dan 95 km/u door de straat racen. Snelheden van 60 km/u tot 70 km/u zijn eerder regelmaat dan uitzondering in de 30 km zone. De politie zou verder niet kunnen handhaven omdat de weg niet is ingericht als een 30 km zone.

Huizen staan dicht op weg

Ook het landbouwverkeer heeft de vaart er soms flink in met een snelheid van 60 km/u. "Dat is ek net normaal...." zo vindt een moeder. Haar huis staat dicht op de weg waardoor het voor haar dochtertje extra gevaarlijk is om de weg op te gaan. Vanaf het erf is er vrijwel geen zicht op de weg (en bestuurders merken de kinderen ook pas laat op).

Wachten...

Ambtenaren op het gemeentehuis beloofden eerder dit jaar dat er in juni betonblokken zouden komen maar dat is tot op heden niet gebeurt. "It is no wachtsjen oant der in slim ûngemak plak fynt" vreest een andere buurtbewoner. Hij hoopt dat de gemeente snel in actie komt om de straten van Jistrum veiliger te maken voor de kinderen en ouderen.