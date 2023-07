Drachtster (21) smijt (ex-) vriendin telefoon in het gezicht: werkstraf

do 06 juli 2023 16.30 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (21) die zijn vriendin mishandelde door haar een telefoon in het gezicht te gooien. Het leverde de vrouw een snee onder het oog op. De Drachtster werd donderdag veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur.

Buitenspiegels en voorruit vernield

Behalve dat hij zijn (ex-) vriendin had mishandeld, had de Drachtster samen met nog iemand eind januari in Haskerhorne de buitenspiegels en de voorruit van een auto vernield.

Zweethanden

De man ontkende dat hij bewust de telefoon tegen het hoofd van zijn vriendin had gegooid. Hij zou het toestel onderhands tegen een muur hebben willen gooien, maar omdat hij zweethanden had was de mobiel uit zijn hand geschoten.

Kans op de koop toe genomen

Voor een veroordeling wegens mishandeling maakte dat wat de rechter betrof niet uit. Door al een gooibeweging met de telefoon te maken, had hij de kans dat de op de koop toe genomen dat hij iemand zou raken.

Rijp voor de gevangenis

De man is vaker veroordeeld voor geweldfeiten. Hij liep in een proeftijd. Op basis van het strafblad was hij gewoon rijp voor de gevangenis, stelde de officier van justitie. De officier gunde de man nog een kans en eiste een werkstraf van 80 uur plus.

Proeftijd loopt tot oktober 2025

De rechter vonniste overeenkomstig de eis. Van een eerder voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden werd de proeftijd verlengd met een jaar. De proeftijd loopt nog tot oktober 2025.